Contest su Instagram, un buono da Gran Risparmio per Tamara

È stata Tamara, 17enne di Guglionesi, ad aggiudicarsi il buono da 40 € da spendere presso il supermercato Gran Risparmio di Termoli. A Fabrizio Caputo, giovane titolare dell’attività, va il nostro ringraziamento per aver scelto di aderire al nostro contest social mettendo a disposizione un utilissimo buono-spesa.

Il regalo della foto n. 7 in classifica era appunto un buono che corrisponde al valore economico di 40 euro per il punto vendita alimentare e non solo, sinonimo di qualità e convenienza. In realtà i punti vendita sono due: il primo, più piccolo, è in via XX Settembre n. 39, in pieno centro a Termoli (a due passi da Piazza Monumento); il secondo, più grande, in via Corsica n. 177. Comodissimo, quest’ultimo, anche per chi viene dai centri limitrofi a Termoli.

Al supermercato Gran Risparmio, peraltro, è tempo di sconti fino al prossimo 7 febbraio, ma invero le offerte non mancano mai. Qui il link alla pagina facebook.

A piazzarsi in classifica nel nostro contest fotografico ‘Il nostro Natale’ e ad agguantare il buono-spesa di Gran Risparmio, come detto, è stata la giovane Tamara, studentessa del Liceo Linguistico di Guglionesi. Si è classificata al settimo posto con una bellissima foto di un angolo di casa addobbato per Natale, con tanto di carro trainato dalle renne a mo’ di luminarie.