É stato Giuseppe, 30 anni residente a Termoli, ad aggiudicarsi il buono da 50 € da spendere presso il negozio di abbigliamento Ciak. A Maurizio Giamberardino, titolare da 15 anni della storica attività, va il nostro ringraziamento per aver scelto di aderire al nostro contest social nonostante tutte le difficoltà che in questo periodo storico sta affrontando il settore.

Il regalo della foto n. 5 in classifica era appunto un buono spesa del valore di 50 euro per il negozio di Corso Umberto I n. 101 a Termoli. Un punto di riferimento, da circa 3 decenni, per la moda, un sinonimo di eleganza per l’abbigliamento sia femminile che maschile. Tra le griffe da sempre c’è Armani, e poi marchi come Lacoste, Ciesse piumini, Bomboogie, Roy Rogers, Dondup, tanto per citarne alcuni.

In negozio è periodo di saldi. Le difficoltà legate alla pandemia sono notevoli, naturalmente, ma nel negozio l’attenzione alla sicurezza è preminente. .

A piazzarsi in classifica nel nostro contest fotografico ‘Il nostro Natale’ e ad agguantare il buono-regalo di Ciak, come detto, è stato il giovane Giuseppe, un materano dipendente della Fiat trapiantato a Termoli per lavoro dopo il trasferimento dallo stabilimento di Melfi. Si è classificata al quinto posto, contentissimo per il ‘premio’ ricevuto. “Sono un cliente di Ciak e in questo periodo è un regalo inaspettato e bello”. Il vero vincitore però, non ce ne voglia Giuseppe, è il suo cagnolino.