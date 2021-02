Contest su Instagram, tris di vini delle Cantine Cieri per le foto n. 14 e 15

Angy e Raf (i loro nomi su Instagram) si sono aggiudicate un tris di vini delle Cantine Cieri. A Camillo Cieri, titolare dell’azienda agricola e viticoltore di terza generazione, va il nostro ringraziamento per aver scelto di aderire al nostro contest social mettendo a disposizione le sue ‘delizie di Bacco’.

Il regalo delle foto n. 14 e 15 in classifica erano appunto dei vini della cantina che si trova in contrada Colle Granata a Termoli, in una posizione strategica (vicino a mare e colline) con affacci bellissimi.

L’azienda è composta da 22 ettari vitati corpo unico e i suoi terreni godono di ottima salute sia per posizione geografica sia per il fatto che non vanno incontro al pericolo di siccità in quanto sono tutti coperti da irrigazione.

Vi si coltivano vitigni come Trebbiano, Montepulciano, Aglianico, Falanghina, Tintilia e Chardonnay.

L’età dei vigneti varia dai vent’anni fino a scendere ai tre anni.

Sopra questi terreni è situato uno stabile dove all’interno è situata la cantina, con una capienza ad oggi di 3000 ettolitri e con un potenziale molto elevato di ampliamento e un grande potenziale di produzione.

A piazzarsi in classifica nel nostro contest fotografico ‘Il nostro Natale’ e ad agguantare il fantastico tris, come detto, sono state Raffaella (29enne di Vinchiaturo) ed Angela (34enne di San Martino in Pensilis).

Una curiosità su quest’ultima: anche nel contest dello scorso anno la giovane sammartinese vinse il contest fotografico natalizio, aggiudicandosi il primo ed unico regalo: uno smartphone. Anche l’anno scorso fu Ivan, il suo compagno, a ritirare la ‘vincita’. Se nel Natale 2019 fu il suo splendido gatto nero a sbaragliare le altre foto, stavolta il piazzamento utile in classifica è stato merito di questo scatto.

Nel caso di Raffaella invece, che attualmente non risiede in Molise, è stato il padre a ritirare i vini. Lei, giovane mamma, ha preso tantissimi like con la foto che ritrae la sua bambina davanti ad un delizioso albero di Natale a muro.