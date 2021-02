Contest su Instagram, un buono alla Boutique del Pesce per Anna

É stata la signora Anna di Colletorto ad aggiudicarsi il buono da 50 € da spendere presso La Boutique del Pesce, ‘scrigno’ di freschezze ittiche a Termoli. A Francesco Ardò, titolare della pescheria, va il nostro ringraziamento per aver scelto di aderire al nostro contest social mettendo in palio le sue bontà del pescato locale.

Il regalo della foto n. 3 in classifica era appunto un buono spesa del valore di 50 euro per il negozio alimentare di Corso F.lli Brigida n. 46. Come molti termolesi sapranno, l’attività offre pesce freschissimo e certificato. Il pescato è garantito dalla famiglia Ardò (storici pescatori), una garanzia di qualità e sicurezza del prodotto.

A piazzarsi in classifica nel nostro contest fotografico ‘Il nostro Natale’ e ad agguantare il genuino regalo della Boutique del Pesce (e dunque ad accaparrarsi una bella scorpacciata di molluschi e crostacei e tanto altro), come detto, è stata la signora Anna, mamma, originaria del paese dell’olio per eccellenza nel territorio. Si è classificata sul podio, terza, con il suo elegante ed originale albero di Natale.