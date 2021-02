Avendo ancora a disposizione dei tamponi, nei prossimi giorni vi aggiorneremo come verranno utilizzati. Ecco i dati odierni: eseguiti 107 tamponi rapidi con 1 positivo.

Riepilogo generale: Eseguiti circa 1500 tamponi sia in modalità Drive-in riscontrando 18 positivi, sia in modalità domiciliare riscontrando 2 positivi, per un totale di 20 concittadini completamente asintomatici ed ignari di esserlo.

Doveroso oggi a nome del Sindaco Silvestri e tutta l’amministrazione comunale ringraziare tutti, Iniziamo con la grande squadra della Croce Rossa Italiana che tanto hanno fatto per la nostra comunità, Vigili del Fuoco in congedo per la loro disponibilità a eseguire tamponi sul territorio (e continueranno), Aisa, City Angels e Vigili Urbani onnipresenti nell’area dei tamponi affinchè tutto si svolgesse in sicurezza ed ordine, Protezione civile che tanto sta dando insieme a tutte le altre associazioni per portare a domicilio dei nostri cittadini farmaci, beni di prima necessità e ossigeno per le persone che purtroppo, colpiti da questo malefico virus, hanno necessità di assistenza più diretta.

Un grazie ai nostri Carabinieri, Polizia e Finanza che ci hanno sempre supportato e controllato tutto il nostro territorio.

Non per ultimo, tutto lo staff comunale con il gruppo dei servizi sociali ancora impegnati a raccogliere le molteplici esigenze del nostro territorio.

Abbiamo dimostrato a tutti, che di fronte alle emergenze, la nostra comunità si stringe nello sforzo massimo che ognuno può dare, senza colori e veti. Un abbraccio virtuale a tutti voi e che il Signore ci aiuti”.