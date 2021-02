Sopralluogo di florenzano e giustini

L'ospedale della Croce Rossa è in dirittura d'arrivo, si è ancora in attesa però dell'arrivo dei medici. "Una struttura che sarà per pazienti non Covid e che servirà a decongestionare il nosocomio", le parole di Florenzano. Recintata l'area dove verranno installati i moduli per 10 posti di Terapia Intensiva, pronti probabilmente il 13 marzo. "Sarà un prolungamento del Pronto Soccorso". Sui pazienti Covid che avranno necessità del nosocomio bassomolisano il Dg Asrem afferma che "saranno nelle aree grigie già individuate". Ma è una previsione perchè è evidente che tutto dipenderà da quel che succederà. La rassicurazione stentorea: "Nessun rischio nei percorsi"