Chaminade, altro esame tosto a Molfetta. In campo anche i tre innesti

Basso molise

Una giovane donna di Guglionesi che fa le pulizie in casa racconta: “per settimane, nel pieno della seconda ondata, ho assistito impotente ad assembramenti davanti ai bar e ai locali da parte di persone che non si sono minimamente poste il problema, senza che nessuno muovesse un dito. Ora che siamo in Zona Rossa, scelta inevitabile, ho perso il mio lavoro e non so come tirare avanti”. Intanto si susseguono le segnalazioni di bar che servono clienti all’interno o all’esterno malgrado il divieto e perfino di garage trasformati in ritrovi clandestini. “Ma lo vogliamo capire che abbiamo a che fare con la vita della gente?”