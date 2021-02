Casino online: guida completa alla scelta dei migliori

Anche se i casino online hanno iniziato a riscuotere successo ben prima della pandemia, nell’ultimo anno sono stati moltissimi gli italiani che si sono avvicinati a queste realtà. Alcuni si sono spostati alle versioni web per via della chiusura della sale da gioco fisiche, altri invece hanno iniziato a giocare online per passare il tempo. In moltissimi tuttavia si sono trovati in difficoltà nella scelta del bookmaker al quale affidarsi: nel web ormai se ne trovano davvero tanti e non è certo facile capire quale sia il più affidabile, ma anche conveniente.

Proprio per questo motivo, oggi abbiamo deciso di darvi alcuni consigli per scegliere il casino online che faccia al caso vostro. Gli aspetti da valutare sono parecchi, ma se leggerete la nostra guida sarete certi di non commettere errori e di affidarvi ad un bookmaker di tutto rispetto, serio e soprattutto sicuro.

Casino online: leggere le recensioni prima di tutto

Un primo passo che conviene compiere quando si è alle prese con la scelta del bookmaker perfetto è quello di visitare uno dei tanti siti di recensioni sui casino che si trovano online. Nel web infatti esistono portali fatti molto bene, all’interno dei quali è possibile consultare una lista completa dei bookmaker dotati di licenza ADM (ex AAMS) e metterli direttamente a confronto. In tal modo si può effettuare una prima scrematura, selezionando solo quelli che rispondono alle proprie esigenze.

Una volta fatto questo, bisogna concentrarsi sui dettagli e valutare i vari aspetti che fanno la differenza nella scelta del casino online.

Gli aspetti da valutare quando si sceglie un casino online

Vediamo adesso quali sono gli aspetti che bisogna sempre prendere in considerazione quando si valuta un casino online: quelli che fanno la differenza e che non si dovrebbero mai sottovalutare.

# Licenza ADM (ex AAMS)

Il primo importantissimo dettaglio da controllare riguarda la licenza ADM (che fino a poco tempo fa era conosciuta come licenza AAMS). Se un casino online non è dotato di tale certificazione, allora vi conviene escluderlo a priori, anche se sembra interessante sotto altri aspetti. L’ADM ( Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ) rilascia la licenza necessaria ai bookmaker per operare nel pieno della legalità in Italia. È dunque importante verificare questo dettaglio perché se un casino online non ne è provvisto significa che non opera nel rispetto delle norme vigenti. Non solo: l’ADM è importante in quanto garantisce la sicurezza dell’ambiente di gioco, contrasta le eventuali irregolarità e tutela il giocatore in caso di problemi o controversie. Conviene dunque scegliere solo bookmaker che siano in possesso di tale certificazione, per non avere brutte sorprese e stare più tranquilli.

# Software e piattaforma

Se la sicurezza è importante, lo è anche l’esperienza di gioco che all’interno di un casino online deve essere fluida e priva di rallentamenti. Per questo è importante scegliere un bookmaker che sia in grado di offrire un ottimo software ed una piattaforma intuitiva e semplice da utilizzare. Non solo: la struttura stessa del portale deve essere di buona qualità e moderna. Solitamente si vede subito se un casino online è datato o se la piattaforma è stata rinnovata di recente, dalla grafica ma anche dalla possibilità di accedervi da mobile per esempio. Questi sono elementi che fanno una grande differenza e possono incidere sull’esperienza di gioco, dunque vale sempre la pena tenerli in considerazione della scelta del bookmaker.

# Sistemi di sicurezza e protezione dei dati

Tornando alla questione della sicurezza, la protezione dei propri dati è importante specialmente se si intende giocare con soldi reali. Il portale o l’applicazione devono dunque essere in grado di assicurare il massimo da questo punto di vista e conviene controllare che siano dotati di un sistema SSL a 28 bit. È lo stesso utilizzato dalle banche online, dunque rappresenta una vera e propria garanzia in fatto di sicurezza.

# Bonus di benvenuto

Una volta selezionati i casino online sicuri ed affidabili, si può passare alla valutazione di altri aspetti che sono comunque importantissimi per un neofita. Tra questi, il bonus di benvenuto è fondamentale e ormai tutti i migliori bookmaker lo offrono, ma in misure differenti. Conviene dunque leggere bene le condizioni e capire quale sia l’effettivo importo che viene concesso. Il bonus di benvenuto non è altro che una cifra che il bookmaker offre in omaggio, solitamente ai nuovi iscritti, sul primo deposito che viene effettuato. Tra i più vantaggiosi troviamo il bonus 100%: se per esempio si versano 100 euro sul proprio conto, se ne ottengono altri 100 da utilizzare gratuitamente per giocare. Esistono però casino online che offrono bonus senza deposito e che permettono di fare le prime puntate senza mettere mano al portafogli: un bel vantaggio, specialmente per i neofiti.

# Varietà di giochi disponibili

Un altro aspetto che vale la pena prendere in considerazione quando si sceglie un casino online è la varietà di giochi che mette a disposizione. Questo naturalmente dipende da voi e dalle vostre preferenze, ma il grande vantaggio dei casino online è proprio quello di poter offrire un catalogo molto più ampio di giochi. Conviene dunque optare per quelli meglio forniti, anche perché solitamente sono i più affidabili e seri.

# Metodi di pagamento e velocità dei cashout

Infine, altri aspetti che conviene verificare sono i metodi di pagamento accettati e soprattutto la velocità dei cashout da parte del bookmaker. I migliori casino online ormai riescono a garantire prelievi rapidi entro un paio di giorni al massimo e anche questo può fare la differenza.