L’impianto sportivo di Fontanavecchia sarà affidato ad un nuovo gestore. Il Comune di Campobasso ha pubblicato il bando dando il via alla procedura di gara per la gestione del ‘pallone’ che si trova in prossimità della storica fonte del capoluogo, Fontavecchia appunto, in via Sant’Antonio Abate e a pochi metri dalla storica pizzeria Marzitelli e dalla sede della Protezione civile.

Chi si aggiudicherà la storica struttura della città, che in passato ospitava le partite di calcio a 5 (anche amatoriali), dovrà provvedere alla messa a norma e all’adeguamento normativo. La nuova concessione avrà una durata di 9 anni e all’amministrazione bisognerà versare il canone di concessione.

“Ringraziamo i precedenti gestori della struttura per ciò che hanno fatto in questi anni. – ha detto l’assessore alle Attività Sportive, Luca Praitano – Questo nuovo bando nasce con l’intenzione di riuscire a raccogliere proposte migliorative per meglio qualificare una struttura sportiva pubblica come quella di Fontavecchia, situata, fra l’altro, in un quartiere che ha senz’altro bisogno di spazi sportivi e sociali del genere.”

La procedura di gara ed il rapporto di concessione del servizio in parola sono disciplinati, oltre che dal bando e dal relativo capitolato d’oneri (documenti prelevabili dal sito www.comune.campobasso.it, sezione bandi e gare), dall’articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 (Codice degli appalti pubblici).

Possono concorrere, in via preferenziale, per l’affidamento della gestione del servizio sportivo i seguenti soggetti, operanti nella disciplina sportiva prevalente praticata nell’impianto: società e associazioni sportive dilettantistiche (S.S.D.R.L. e A.S.D.); enti di promozione sportiva; discipline sportive associate; federazioni sportive nazionali.

Possono altresì partecipare alla gara anche altri soggetti che abbiano titolo e siano abilitati a svolgere l’attività gestionale oggetto della gara, le cui offerte, però, ai sensi del richiamato comma 25 dell’articolo 90 della legge 289/92, potranno essere prese in considerazione solo in via subordinata, in carenza di valide proposte da parte di soggetti di cui al comma precedente.

Potranno presentare un’offerta anche raggruppamenti temporanei o altre modalità di associazione previste dalla legge (consorzi ad esempio).

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 marzo 2021, a mezzo raccomandata o posta celere (non fa fede la data di spedizione) oppure consegnata direttamente a mano, al seguente indirizzo: “Comune di Campobasso – Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 29 – 86100 Campobasso”.

Il bando è pubblicizzato attraverso affissione all’Albo Pretorio del Comune, nonché con sul sito INTERNET del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it).