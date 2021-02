Campobasso, Mattia Rossetti nuovo attaccante: arriva dall’Acireale

Nuovo arrivo in casa rossoblù. Chiuso l’accordo con l’attaccante Mattia Rossetti, classe 1996 proveniente dall’Acireale. Cresciuto nelle giovanili del Catania, con la squadra etnea ha trovato l’esordio in Serie B nella stagione 2014/2015. Nella serie cadetta sette presenze e un gol.

In Serie C ha vestito le maglie del Catania, Lupa Castelli, Vibonese, Akragas e Sicula Leonzio, per un totale di 49 presenze nei professionisti.

Nelle ultime stagioni ha giocato in Serie D, prima in forza all’Acr Messina poi all’Acireale. Rossetti, che arriverà in città nei prossimi giorni, è pronto a mettersi a disposizione di mister Cudini e dello staff tecnico.