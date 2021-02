Accanto alla stazione di Campobasso potrebbe essere realizzato un parcheggio multipiano: il progetto è stato proposto dall’amministrazione Gravina a Ferrovie dello Stato nel corso della riunione, svoltasi in modalità telematica, con i rappresentanti dei vertici aziendali delle società del gruppo. Sarebbe una delle novità che coinvolgerebbero un’area al centro del capoluogo, punto di snodo del trasporto dei pendolari, e sulla quale ci sono altri interventi promossi dalla Regione Molise. L’accordo tra il governo Toma e le stesse Ferrovie prevede l’ammodernamento del piazzale antistante la stazione ferroviaria di Campobasso e del passaggio pedonale, oltre che delle altre strutture di servizio collegate alla stazione e l’eliminazione dei passaggi a livello in città.

“Le interlocuzioni avute oggi, ma ancor più in generale negli ultimi mesi, con i vertici aziendali di Ferrovie dello Stato, – ha dichiarato a tal proposito il sindaco Gravina – ci hanno permesso di meglio definire, come Amministrazione comunale, una proposta che ha trovato un proficuo atteggiamento di ascolto e condivisione da parte di tutti gli intervenuti al tavolo e che è volta a poter dare, alla nostra città, un servizio decisamente importante, garantendo di fatto, all’intera zona afferente alla stazione ferroviaria, un’identità di interconnessione con il resto della città più forte e funzionale di quella odierna”.

Il parcheggio multipiano, che sorgerebbe accanto alla stazione coinvolgendo non solo l’area già destinata alla sosta dei veicoli ma anche alcuni vecchi depositi di proprietà di Ferrovie, consentirebbe di risolvere l’annoso problema dei parcheggi – quasi sempre introvabili – al centro di Campobasso.

“Abbiamo così prospettato a Ferrovie dello Stato – ha specificato Gravina – la costruzione, proprio nell’aria adiacente alla stazione, di un parcheggio multipiano, in grado di rendere quel luogo strategicamente importante come zona di intermodalità urbana. Si tratta di un’idea e di una visione progettuale che la nostra Amministrazione ha sempre avuto su quell’area e, per questo, siamo ancor più soddisfatti di come la proposta sia stata recepita nel confronto avuto. In questi mesi – ha aggiunto il sindaco – abbiamo lavorato raccogliendo l’adesione al progetto anche da parte dei diversi soggetti proprietari dei terreni della zona nella quale dovrebbe nascere il parcheggio multipiano, tutti comunque riconducibili al gruppo F.S. Ora, toccherà al progettista che fa parte del gruppo di lavoro elaborare un Master Plan su quanto da noi proposto e che ci vedrà coinvolti in prima persona”.

Infine, il primo cittadino ha difeso il presidio della Polfer che rischia di essere soppresso: “Visto quanto sia la Regione Molise che le Ferrovie dello Stato stanno attuando o progettando di attuare per quel che concerne l’ammodernamento e l’elettrificazione delle linee ferroviarie Campobasso/Roma e Campobasso/Termoli, e visto lo sviluppo di nuovi servizi che l’intera zona della stazione potrebbe riuscire ad avere con la costruzione di un parcheggio multipiano così come da noi auspicato, appare evidente che andrebbe valutato come determinante il poter continuare ad avere, a vigilare sull’intera zona, la stazione di Polizia Ferroviaria oggi esistente, evitando così di metterne in discussione, come purtroppo è accaduto nei mesi scorsi, l’utilità, viste le specificità di azioni di verifica e controllo che sarebbe importante poter garantire in uno snodo di comunicazione, rivitalizzato e vivo, come quello che si andrebbe a configurare in quel luogo della città.”