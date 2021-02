Il virus in montagna

Sono in corso gli accertamenti da parte della Digos e della Sezione Amministrativa della Questura di Campobasso su coloro che hanno soggiornato nella struttura ricettiva interessata da un focolaio che attualmente conta sette positivi. I turisti rischiano sanzioni per non aver rispettato la normativa in vigore, mentre al momento non sono emerse responsabilità da parte dei gestori dell'albergo.