LUNEDI’ 15 Il peggio è passato: la tempesta di neve e gelo siberiano è alle spalle e la nuova settimana è foriera di novità. La giornata di oggi sarà segnata ancora da una certa instabilità, con possibilità di nevicate e piogge deboli verso l’area frentana ma soprattutto con temperature bassissime che rallenteranno anche lo scioglimento del ghiaccio, decisamente la vera insidia ereditata da Burian. Le schiarite timide del mattino si faranno più vistose dal pomeriggio quando su gran parte della regione tornerà il cielo sereno.

MARTEDI’ 16 Inizia a sentirsi l’effetto di un vasto campo di alta pressione che durante la settimana appena cominciata porterà un tempo via via più stabile e soleggiato. Per oggi i molisani risentiranno ancora di deboli infiltrazioni di aria più umida ma soprattutto del freddo che, nonostante la lieve risalita nei valori massimi, non si può certo dire che sia già alle nostre spalle. Insiste, in particolare al mattino, una certa irregolarità nuvolosa