Buon compleanno Federica Pia Pescara!

Ore convulse per la sanità molisana

Sono ore convulse per riorganizzare la rete sanitaria e rispondere alla crescente richiesta di assistenza da parte dei numerosi pazienti covid. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano ha risposto alla lettera del commissario per la sanità Angelo Giustini, mentre oggi arriverà il via libera del Ministero dell'Economia alla richiesta di un bando straordinario per reclutare personale sanitario