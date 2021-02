SABATO 13 Sarà un risveglio imbiancato per tutti i molisani: la notte appena trascorsa ha portato neve in quota e in collina, uno scenario che tenderà a ripetersi in questo sabato. La costa adriatica e i comuni più vicini al mare saranno interessati da nevischio e piogge durante il giorno mentre il resto del Molise sarà coperto dalla perturbazione siberiana che farà scendere di parecchio le temperature portando bufere gelate ovunque.

Durante la notte non è da escludere qualche debole nevicata anche sul litorale. In montagna toccheremo quota meno 12 gradi, un effetto anche questo delle gelide correnti che dalla Siberia sono giunte fino a noi e ci accompagneranno per l’intero fine settimana.

DOMENICA 14 S’intravedono primi segnale di miglioramento già dalle prime ore del mattino quando avremo qualche schiarita sulla provincia di Isernia (venafrano) e su parte del Molise centrale. Campobasso, area matesina, Fortore e alto Molise saranno invece ancora interessate dalla perturbazione che si attenuerà nel corso della giornata. In serata i fiocchi potrebbero tornare fino al basso Molise che è rimasto grigio e leggermente piovoso durante il giorno. Bufere sparse fino a notte fonda e termometri ancora sotto zero in questa domenica di san Valentino.