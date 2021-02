9 mesi sono passati e finalmente Antonio è arrivato!

Per la gioia di mamma Cristina e papà Luigi, è nato oggi, martedì 16 febbraio a Vasto, Antonio Gallo.

Come promesso non potevamo non dare il benvenuto al piccolo Antonio in un modo originale!

Tanti cari auguri ai genitori e alle famiglie da Elena e Miriam!

E benvenuto, Antonio!