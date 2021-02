Bando emergenza covid in Molise, rispondono solo 11 medici. Ne servono almeno 18

Il Molise ne aveva chiesti 18. Tuttavia, al bando straordinario e urgente della Protezione civile nazionale hanno risposto solo undici dottori. Sì, avete letto bene. Nemmeno l’emergenza sanitaria nè tanto meno l’intervento del Governo riusciranno ad assicurare il personale medico necessario nelle corsie degli ospedali molisani dove gli sforzi straordinari sono ormai ‘pane quotidiano’ per far fronte all’alto numero di ricoverati provocati dal virus.

Dall’avviso urgente pubblicato su scala nazionale arriva una conferma: da tempo nella nostra regione i concorsi per reclutare camici bianchi vanno deserti, complici condizioni contrattuali che non riescono ad attirare i medici.

E’ forse è andata così anche questa volta: gli incarichi avranno durata fino al 31 marzo, termine entro il quale è stato fissato dal Governo lo stato di emergenza epidemiologica da covid-19. E per un ‘mini-contratto’ forse qualcuno ha deciso di non rispondere nemmeno.

E’ l’unica ombra sull’esito finale dell’avviso pubblicato lo scorso 16 febbraio, a cui hanno risposto complessivamente 1447 operatori sanitari, come annunciato dalla Protezione civile nazionale sul proprio sito Internet. Il bando era stato pubblicato dopo la richiesta del presidente della Regione Donato Toma ad Angelo Borrelli sull’esempio dell’Umbria. Oggi, nel giorno in cui il Molise sa che a breve diventerà regione arancio-rossa, è stato ufficializzato il responso.

“Sono 1447 le candidature pervenute al Dipartimento della Protezione civile attraverso il form aperto per l’individuazione di 63 professionisti sanitari da impiegare per l’attuazione delle misure necessarie al contenimento e contrasto dell’emergenza Coronavirus a supporto della regione Molise.

Anche questa volta, come per le precedenti manifestazioni di interesse, si conferma la generosità e il senso di responsabilità collettiva del personale medico e sanitario, in prima linea in questa emergenza, a cui va la nostra gratitudine e quella di tutto il Paese”.

Ecco in dettaglio le candidature pervenute: 11 medici – 2 specializzati in anestesia e rianimazione, uno in medicina interna e 8 con altre specializzazioni – 144 infermieri e 1292 operatori socio sanitari.

Il Dipartimento provvederà a redigere un elenco che sarà trasmesso alla Regione, la quale, previa verifica dei requisiti, provvederà al conferimento degli incarichi.