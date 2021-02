L’amministrazione comunale di Campobasso, ha indetto un avviso pubblico per la nomina di un esperto del settore artigianale per la Commissione De.Co. per la valorizzazione delle produzioni artigianali agroalimentari tradizionali locali.

L’incarico è del tutto gratuito e meramente onorifico, non essendo previsto alcun compenso, né rimborso spese.

Possono presentare istanza per far parte della Commissione DE.CO., in qualità di esperto, tutti coloro siano in possesso di una comprovata esperienza nel settore di cui sopra, risultante dal curriculum vitae o dal possesso di diplomi, attestati e titoli certificanti la competenza nel settore.

L’istanza di partecipazione, oltre a riportare le generalità e i recapiti del richiedente, potrà essere presentata a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Campobasso o inoltrata tramite pec all’indirizzo protocollo: comune.campobasso.protocollo@pec.it.

Il termine di presentazione delle istanze è fissato entro tre settimane dalla pubblicazione dell’avviso, avvenuta il 15 febbraio 2021.

La denominazione comunale (De.Co.), mira alla tutela e valorizzazione delle produzioni agro-alimentari artigianali della tradizione locale, che rappresentano una risorsa di valore economico, culturale ed artistico e, al tempo stesso, uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Campobasso.