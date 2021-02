Avanti Campobasso, alla riscossa: battere l’Aprilia per cancellare la batosta di Tolentino

Il colpo si è fatto sentire. Il Campobasso è stato costretto a leccarsi le ferite dopo il pesante ko incassato a Tolentino mercoledì. Un 4-0 che ha scalfito le sicurezze acquisite ma non la voglia di dimostrare di essere i più forti. E l’occasione giusta per rialzarsi arriva subito: domani, 21 febbraio, a Selvapiana andrà in scena il match contro l’Aprilia.

Avversaria abbordabile quella laziale. Ma lo era, almeno sulla carta, anche il Tolentino. Dunque, attenzione massima e concentrazione sui dettagli, quelli che poi fanno sempre la differenza. Tre giorni di allenamenti in cui il gruppo è apparso sì scosso ma anche e soprattutto determinato a riscattarsi. Ecco perché l’ambiente è fiducioso e spinge per cancellare definitivamente la pagina buia scritta in terra marchigiana.

Mirko Cudini dovrà rinunciare a un pilastro della difesa come Damiano Menna, appiedato per un turno dal giudice sportivo essendo incappato nella quinta ammonizione stagionale. Il suo posto sarà preso da Luca Sbardella che farà coppia con Alessandro Dalmazzi. In considerazione del fatto che mercoledì prossimo si giocherà di nuovo per il turno infrasettimanale ad Agnone, qualche pedina potrebbe riprendere fiato. Per esempio, a centrocampo si potrebbe vedere Ladu dal primo minuto al posto di Brenci.

In avanti potrebbe tornare invece Vitali, che così darebbe modo al tecnico di schierare tra i pali Raccichini. Queste dovrebbero essere le scelte. L’incontro sarà arbitrato dal signor Marco Peletti della sezione di Crema, assistito da Singh di Macerata e Dervishi di San Benedetto del Tronto.

LA CLASSIFICA: Campobasso** e Castelnuovo 33, Notaresco* 32, Rieti*, Albalonga e Castelfidardo* 25, Vastese e Vastogirardi* 24, Recanatese*** 22, Aprilia* 21, Montegiorgio**** 20, Tolentino** e Fiuggi** 18, Pineto**** 17, Matese**** 14, Real Giulianova** 9, Agnone*** e Porto Sant’Elpidio*** 3. * Partite in meno.