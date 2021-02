Sono arrivati da una stradina laterale, probabilmente con un camion e un escavatore, coi quali hanno caricato i grossi tubi in ferro zincato per poi scappare senza che nessuno si sia accorto di nulla. È l’incredibile furto avvenuto al campo sportivo nuovo di Difesa grande, sede dell’omonimo Gruppo sportivo.

La società, come tutte le altre realtà dedicate al calcio giovanile della nostra regione, in questi giorni è ferma a causa delle restrizioni dovute alla zona rossa che impongono il divieto anche per gli allenamenti individuali, consentiti invece fino a pochi giorni fa. Non si sa quindi quando sia davvero avvenuto il furto, ma presumibilmente nella notte fra mercoledì 10 e giovedì 11 febbraio. La scoperta è avvenuta nella giornata di ieri.

Ignoti si sono introdotti nell’area del campo sportivo e sono riusciti a prelevare 30 tubi da 6 metri l’uno in ferro zincato, dal peso di circa 10 quintali. Materiale che la società del presidente Nunzio Cucoro aveva acquistato per realizzare una recinzione attorno al campo sportivo, una informazione che evidentemente non è sfuggita ai ladri. Fra refurtiva e danni la perdita è di circa 700 euro per il GS Difesa Grande.

Sembra scontato che chi ha progettato il colpo conosca bene la zona, dato che il campo sportivo nuovo si trova in un’area seminascosta al passaggio delle auto e quindi soltanto chi è pratico della zona sa come poter arrivare al campo.

Oltre al danno la beffa per la società sportiva termolese, in un anno segnato dalla pandemia e quindi dall’impossibilità di portare avanti allenamenti né tantomeno campionati.