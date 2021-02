Arbitri, parte un corso on line dell’Aia Termoli

Sono gli arbitri a dare un segnale di continuità e di attività in essere, la sezione A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) ha organizzato un corso per nuovi arbitri, che partirà sabato 27 febbraio e che verrà svolto interamente sul web.

L’iscrizione è gratuita e riservata agli amanti, appassionati di calcio che vogliono intraprendere la carriera arbitrale. Il corso della Federazione Italiana Giuoco Calcio è riservata agli atleti dai 15 ai 35 anni, sia uomini che donne, e verrà svolto con lezioni in aula ed on line con i relatori Giacomo Monaco, arbitro della sezione di Termoli, che dirige in Lega Pro, il Cai Domenico Petraglione e l’osservatore nazionale delle massime categorie in Italia Carlo Scarati.

Ci sarà ovviamente anche il numero uno molisano tra i professionisti, Luca Massimi. Il fischietto di serie A e B coadiuverà il lavoro sul web dello staff termolese e del neo presidente Luca Tagarelli, divenuto da poche settimane il massimo responsabile della sezione del bassomolise. È proprio Tagarelli a stimolare i ragazzi ad avvicinarsi al mondo arbitrale: “Nonostante tutto abbiamo messo in piedi questo corso per le nuove generazioni e per chi vuole avvicinarsi al nostro mondo”.

La durata del corso oscillerà fra i 45 ed i 60 giorni; dopo le lezioni on line ci sarà anche l’esame che permetterà di acquisire la tessera A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) che darà diritto all’ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani, al rimborso spese, dopo aver diretto gare, alla divisa e al materiale ufficiale dell’Aia Figc e per i ragazzi anche all’attestato di qualifica per il credito formativo scolastico. L’iscrizione è gratuita. Insomma tutti gli ingredienti sono giusti per entrare nel mondo degli arbitri, si parte sabato 27 febbraio.