Apicoltura, pubblicato il bando 2021 per i produttori molisani

Per tanti è un hobby, altri invece hanno deciso di trasformarla in un’attività vera e propria: di sicuro è un settore in crescita. E’ sempre più folta la schiera degli apicoltori molisani. E ora per favorire lo sviluppo di questo settore arriva il bando dell’Assessorato regionale all’Agricoltura che punta a “favorire la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti apistici attraverso metodi all’avanguardia”. Misure che intendono ottimizzare le caratteristiche qualitative del miele molisano, guardando sia al potenziamento dell’intero comparto che all’impatto ambientale dei suoi stessi processi produttivi.

Al Programma (annualità 2021) e al relativo avviso pubblico approvato dall’assessorato regionale all’Agricoltura si potrà rispondere entro il prossimo 15 marzo.

“L’apicoltura – commenta l’assessore Nicola Cavaliere – può rappresentare davvero molto per questa regione. Il settore è in crescita e le caratteristiche del nostro territorio sono ideali per puntare ad uno sviluppo sostenibile e in piena sintonia con il contesto ambientale e la tutela della salute dei consumatori, quel giusto equilibrio tra commercializzazione e natura così come richiesto dai dettami comunitari”.

“Il bando – aggiunge Nicola Cavaliere – nasce anche da una proficua collaborazione con il Comitato apistico regionale e vuole creare opportunità vere e il più possibile accessibili, ma intende al contempo gettare le basi per una crescita strutturale e più solida dell’apicoltura in Molise, in modo che il miele possa rappresentare a breve una delle migliori eccellenze locali”.

L’avviso si può consultare sul sito della Regione Molise e sul portale del PSR Molise.