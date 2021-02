Anziana 93enne sola e senza più la bombola di ossigeno salvata dai carabinieri

Un’anziana di 93 anni, sola in casa da qualche giorno, stava per esaurire l’ossigeno necessario per la propria terapia medica ed era impossibilitata a provvedere in autonomia anche a causa delle sue difficili condizioni di salute. I parenti non conviventi che abitano lontano hanno quindi chiesto l’aiuto dei carabinieri di Termoli per chiedere aiuto.

L’immediato intervento dell’Arma, grazie alla collaborazione con i militari delle Stazioni Carabinieri di Montefalcone nel Sannio e di Trivento ha permesso di reperire un’idonea bombola presso una farmacia di turno di Trivento che è stata poi consegnata alla signora insieme al primo cittadino di Montefalcone che nel frattempo era intervenuto sul posto.

Apprezzabile l’operato dei militari che, con tempestività e professionalità, hanno velocemente risolto la problematica, giungendo in soccorso della 93enne e riuscendo fortunatamente a scongiurare in tempo utile il rischio di più gravi conseguenze per la donna, rimasta purtroppo con poca autonomia di ossigeno salvavita e nell’impossibilità di poter risolvere il problema da sola.