L'emergenza sanitaria

C'è un altro colpo di scena nella trattativa per allestire un'altra struttura in grado di curare i pazienti covid. Dopo lo stop all'impiego della clinica Pavone di Salcito, in una nota inviata alla Regione Molise e al commissario ad acta Angelo Giustini l'istituto di cura della famiglia Patriciello ha formalizzato la proposta di mettere a disposizione gratuitamente ventilatori polmonari e altri mezzi per garantire assistenza sanitaria ai pazienti covid.