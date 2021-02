Animali domestici e famiglia: un rapporto all’insegna dell’amore e della fiducia

Scegliere di adottare un animale domestico significa poter godere della sua compagnia e del suo amore, aprire la porta di casa e ritrovarsi dinanzi un piccolo essere vivente scodinzolante allontana, quasi immediatamente, la negatività e la pesantezza della giornata appena trascorsa.

Un animale domestico, tuttavia, non provvede a sé stesso ma necessita costantemente di cure ed attenzioni.

L’alimentazione degli amici a quattro zampe

Gli animali domestici sono portatori sani di coccole, tenerezze, bontà ed attenzioni positive.

Un cane, oppure un gatto, sin da primo momento diventano membri della famiglia, pertanto è necessario prendersene adeguatamente cura ed occuparsi della loro salute e del loro benessere.

Prestare attenzione è il primo importante tassello di un puzzle che comprende anche l’igiene, la scelta della cuccia e quanto necessario per garantire all’amico a quattro zampe una vita ed una permanenza dignitosa ed opportuna.

A tal proposito, bisogna scegliere con cura i prodotti con cui alimentare i propri amici a quattro zampe, come gli alimenti Purina Pro Plan per cani e gatti, una linea super premium realizzata con carne e pesce di altissima e primissima qualità e, inoltre, si tratta di formulazioni all’avanguardia per la loro cura ed il loro benessere.

Questa tipologia di prodotti è stata pensata per cani e gatti di ogni età, razza e taglia, analizzando le reali esigenze e richieste dei membri della famiglia a quattro zampe. In commercio sono disponibili diverse tipologie di prodotti, sia quelle particolarmente indicate per la gestione del peso ed i relativi problemi di obesità; sia quelli per rinvigorire la massa muscolare e per rafforzare il sistema immunitario.

La vitamina C: perché è importante per cani e gatti?

La vitamina C nei cani e nei gatti è prodotta partendo dal glucosio del fegato e non rientra tra le vitamine essenziali degli animali domestici, ma è strettamente consigliato ed opportuno scegliere una dieta che non ne sia priva al fine di garantire uno stato di salute ottimale e di benessere.

Oltre ad essere indicata per combattere stati febbrili, polmoniti e colpi di calore, la vitamina C è adatta anche per prevenire casi di displasia all’anca, di problemi articolari all’anca ed aiuta la produzione di collagene per i tendini.

Non meno importante è il fatto che la vitamina C sia in grado di rafforzare il sistema immunitario, di mantenere sani ed in buona salute i denti e le gengive dell’amico a quattro zampe ed, inoltre, permette di regolare il livello di colesterolo nel sangue.

La sua azione antiossidante, invece, è strettamente legata al ruolo biologico svolto.

Obesità: patologia più diffusa tra gli animali domestici

L’obesità è la patologia maggiormente diffusa tra gli animali domestici nei Paesi occidentali.

Si può utilizzare il termine obesità quando il cane, oppure il gatto, presentino un sovrappeso del 15% rispetto al peso ottimale. Naturalmente, a seconda della razza, della taglia, dell’età e della genetica e di altri fattori, l’animale può essere più o meno propenso a questa problematica legata alla salute.