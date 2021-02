Il caso

L’Istituto di Previdenza ha dato il via alle richieste di restituzione dei 600 euro da parte di sindaci e amministratori locali che “non ne avevano diritto”. Tra questi non rientra il primo cittadino di Campobasso: “Va precisato che si parla di Inps, da cui io non ho percepito alcun bonus. Qualora dovesse accadere, io devo far riferimento alla Cassa forense. Tra l’altro, posso dire che gli altri accrediti che mi furono fatti ho provveduto a rimborsarli, li ho restituiti alla cassa di mia iniziativa”.