Anche a Termoli verranno eseguiti test antigenici rapidi per uno screening volontario e gratuito di massa come già successo a Campomarino, San Martino, Ururi e altre località molisane. Lo rende noto il Comune di Termoli precisando che verranno fatti in modalità drive-through, cioè rimanendo in auto.

“Considerata la variante al Sars-Cov-2 certificata nei giorni scorsi, a breve anche a Termoli sarà avviata una attività di screening epidemiologico su base volontaria con il metodo del Drive Through” fa sapere il Comune, riferendosi evidentemente alla variante inglese che ha fatto impennare i contagi in Basso Molise, con circa 250 persone positive a Termoli.

Uno screening di massa era stato più volte richiesto anche perché Termoli sembra essere da diversi giorni il centro dove si registra il maggior incremento di casi di positività al virus. Oltretutto è il centro nevralgico della produzione industriale del Basso Molise, nonché la città dell’ospedale San Timoteo dove gli accessi per covid-19 sono continui e in numero consistente, tale che il nosocomio di viale San Francesco fa fatica a contenere i nuovi pazienti. Una maggiore prevenzione e quindi la necessità di scovare i positivi prima che si aggravino appare quindi indispensabile.

“Già da qualche settimana l’amministrazione comunale ha scritto al Presidente della Regione Donato Toma, al Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano e al Direttore della Protezione Civile, architetto Manuele Brasiello, affinché in città si possa svolgere questa ulteriore indagine epidemiologica tesa ad individuare cittadini positivi al Sars-Cov-2 aumentando così il raggio di controllo sulle persone potenzialmente contagiate.

Dopo aver avanzato la richiesta, si attende adesso solamente di sapere quando sarà disponibile il supporto tecnico specializzato da parte della Protezione Civile, dell’Esercito e della Croce Rossa per programmare l’esecuzione dei test antigenici rapidi.

Appena arriverà la conferma, la popolazione sarà subito informata sulle modalità di adesione e sulle giornate in cui saranno eseguiti i tamponi”.

In questo modo il Comune di Termoli accoglie le richieste reiterate di quanti chiedevano da tempo uno screening di massa, non ultime le forze di opposizione del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle.