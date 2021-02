Alunni verso il rientro in classe: tamponi di massa a Ripalimosani

Ripalimosani annovera attualmente 49 positivi, mentre ci sono stati tre decessi per covid: questa la situazione epidemiologica in paese interessato dopo le festività natalizie da un focolaio importante. Per contenere il contagio, oltre a imporre una serie di restrizioni (niente ‘riunioni’ di famiglia e assembramenti in strada), il sindaco Marco Giampaolo aveva anche deciso di chiudere la scuola che riaprirà venerdì 5 gennaio, quando l’attività didattica tornerà in presenza.

Domani dunque, ultimo giorno di chiusura per le scuole, a partire dalle 11,30 nella sala consiliare del Comune verranno effettuati i tamponi rapidi COVID19 a tutti gli alunni della scuola locale, al personale docente e non docente, al personale mensa e trasporto.

“A parte qualche notizia di comportamenti ancora superficiali che ancora ci tocca registrare, la situazione critica sembra attenuarsi – spiega il sindaco Marco Giampaolo – Per senso di responsabilità questa amministrazione ha deciso di mettere dunque un punto fermo e far test a tappeto per avere il quadro chiaro dello stato dei fatti. Naturalmente dal 4 febbraio rimarranno in vigore tutte le disposizioni comunali, regionali e naturalmente statali per la prevenzione dei contagi. Abbiamo visto che cosa significa andarci leggeri, anche noi qui in paese stiamo piangendo i nostri morti. Lavoriamo sodo per far scendere il livello di diffusione, ma ci auguriamo di non dover mai più registrare sciocchezze che, come sappiamo benissimo, possono avere conseguenze assai dannose”.

Insieme all’invito a presentarsi, ad ogni individuo dello screening è giunto il calendario con orari precisi nel rispetto delle norme anti assembramento. In questo modo, spiega l’amministrazione, si potrà riavviare la didattica in presenza in condizioni di sicurezza.