Una trentina in casi di positività al coronavirus già riscontrati a Cercemaggiore. I contagi preoccupano e per questo il sindaco Gino Mascia, che nei giorni scorsi ha richiamato una comunità a tenere “comportamenti responsabili e ad evitare assembramenti nei luoghi pubblici e privati”, ha deciso di chiudere le scuole per tutta la settimana.

“Ho saputo che alcuni alunni sono risultati positivi al tampone antigenico eseguito privatamente”, ha fatto sapere il primo cittadino.

Da qui la decisione: l’attività didattica in presenza è sospesa fino al 14 febbraio nella scuola dell’infanzia, nella primaria di primo grado (le elementari) e nella secondaria di primo grado (le medie). “L’ordinanza – ha spiegato Mascia – si è resa necessaria dal momento che non sono stati ancora eseguiti i tamponi agli stessi scolari”. Il riferimento è ai tamponi molecolari in grado di confermare l’infezione da Sars-Cov-2 e che vengono eseguiti dall’Azienda sanitaria regionale.