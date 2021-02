Due persone morte e ben sette nuovi ricoveri senza alcuna dimissione. Oggi solo 341 tamponi e 41 positivi, con tasso di positività al 12%. Gli attualmente positivi sono 1.580, i guariti 7.634.

Ieri in Molise erano stati accertati 112 nuovi casi su 1.271 tamponi per un tasso di positività dell’8,8% e due decessi.

ALTRE DUE VITTIME, TOTALE A 320

Entrambe le vittime di Covid delle ultime 24 ore arrivano dal reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli, allargato ormai a quasi tutto il nosocomio del capoluogo. Si tratta di due uomini: un 73enne di Colle d’Anchise e un 86enne di Larino. Il bilancio dell’epidemia si aggrava nella nostra regione e tocca quota 320.

85 PAZIENTI COVID AL CARDARELLI E I TRASFERIMENTI VENGONO BLOCCATI

Secondo il bollettino quotidiano dell’azienda sanitaria regionale del Molise sono addirittura 85 oggi i ricoverati per covid all’ospedale Cardarelli di Campobasso. È una cifra enorme ed è chiaro che l’ospedale fa sempre più fatica a contenere i malati, dato che è già emerso come dagli ospedali minori quali quello di Isernia e soprattutto il San Timoteo di Termoli nelle ultime ore non sono stati autorizzati altri trasferimenti.

7 INGRESSI E NESSUN PAZIENTE DIMESSO

La giornata di oggi è ancora tragica da questo punto di vista perché ci sono ben sette nuovi ingressi in ospedale, sei dei quali in Malattie infettive e un altro in Rianimazione sono stati ospedalizzati infatti pazienti di Campomarino, Castropignano, Termoli e San Martino in Pensilis, oltre a due campobassani in Infettive. In Terapia intensiva entrato invece un paziente di Colle d’Anchise. L’altra brutta notizia è che non c’è stato alcun dimesso nelle ultime 24 ore, il che aggrava ancora la situazione dell’ospedale Cardarelli dove ora sono occupati 74 posti letto in Infettive e 11 in Terapia Intensiva.

Lo stesso bollettino non fa menzione tuttavia di altri 10 pazienti ricoverati da qualche giorno all’ospedale Gemelli di Campobasso secondo l’accordo per il supporto alla rete ospedaliera pubblica.

41 POSITIVI, QUASI LA META’ DA TERMOLI

È di 41 su 341 test molecolari il numero totale delle persone positive registrate nelle ultime 24 ore dal bollettino Asrem. Continua a rimanere alto il numero dei contagiati a Termoli che oggi segna 17 nuovi contagi. Ancora, 5 positivi a Campomarino e 4 a Santa Croce di Magliano. A seguire due ad Agnone, Larino, Portocannone e San Martino in Pensilis. Un positivo per i comuni di Campobasso, Guglionesi, Isernia, Montelongo, Pescopennataro, Pietrabbondante e Pietracatella.

VIRUS SCONFITTO DA ALTRI 58 MOLISANI

Il totale dei guariti segnalati nel bollettino Asrem delle ultime 24 ore è di 58 persone. Il numero più alto si registra a Campobasso con 13 pazienti ormai negativi al tampone di controllo e a Campomarino dove invece i guariti sono 12.

Fuori dal tunnel del covid anche 5 persone di Termoli, 3 di Montenero di Bisaccia, Mafalda, Larino. Poi due guariti, rispettivamente per i comuni di Baranello, Ferrazzano, Guglionesi, Monacilioni, Palata, Portocannone e Ururi. Infine un guarito per i comuni di Castelpetroso, Cercemaggiore, Ripalimosani, Rotello e Santa Croce di Magliano.

I DATI NAZIONALI

Sono 11.068 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute sulla base di 205.642 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 5,4% circa. Ieri erano stati rilevati 13.532 contagi a fronte di 290.534 test e il tasso era pari al 4,7%. Le vittime oggi sono 221, mentre ieri erano stati 311.

Sale oggi di 22 unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (ieri -33). Scendono invece di 51 unità le persone ricoverate nei reparti ordinari (ieri -236).