E niente, il Molise non ce la fa proprio a… non esistere. Partendo da una battuta abusata, ripetitiva e ormai noiosa, la nostra regione incastonata in un lembo di territorio tra Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia esibisce con orgoglio la sua natura per larghi tratti incontaminata e selvaggia. E conquista pure riconoscimenti. Dopo le visite e le recensioni di Selvaggia Lucarelli, gli articoli sui grandi giornali internazionali, le trasmissioni a tema molisano, arriva un timbro/certificato d’eccezione.

È di questi giorni la notizia che il più importante sito di viaggi, Booking.com, ha inserito il piccolo Molise tra le cinque regioni più accoglienti d’Italia, quarta in ordine di elenco: “Basilicata, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Molise e Campania”. E spiegando la decisione con queste righe: “In un anno come il 2020, pieno di incertezze e sfide incalcolabili per l’intero settore dei viaggi, il mondo rimane un luogo di straordinaria ospitalità, ricco di fantastici host che forniscono incredibili esperienze di soggiorno. La missione è quella di rendere più facile per tutti scoprire il mondo, che sia da casa o dietro l’angolo”.

Dunque, il Molise entra nella top 5 delle regioni italiane per accoglienza rispondendo positivamente ai criteri individuati. Sulla base del numero di strutture che hanno ricevuto uno dei suoi Traveller Review Awards nel 2021, Booking.com ha rivelato inoltre le 10 destinazioni più accoglienti al mondo, così come alcuni suggerimenti su strutture dove soggiornare scelte tra i vincitori del premio 2021. Si tratta di regioni (Presov in Slovacchia, Canterbury in Nuova Zelanda, Alta Austria, O’Higgins in Cile), stati (Tasmania in Australia, Iowa negli Stati Uniti, Minas Gerais in Brasile), province (Nuova Scozia in Canada e Chubut in Argentina) e contee (Taitung a Taiwan).

Il Belpaese però ha ricevuto lo scettro per quanto riguarda i Traveller Review Awards, nona edizione del riconoscimento con cui il colosso dell’ospitalità premia i partner che hanno reso memorabili le esperienze dei viaggiatori in 220 Paesi e territori, offrendo un posto dove soggiornare, un’auto a noleggio o un taxi aeroportuale. Su 1.147.344 premi consegnati quest’anno, ben 151.801 arrivano in Italia, seguita da Spagna (81.341), Francia (77.687), Germania (63.829), Croazia (52.992), Regno Unito (48.649) e USA (43.572).