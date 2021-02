947 ‘imbucati’ del vaccino, scoppia il caso. Interrogazione al presidente Toma

Il presidente della Regione Donato Toma dovrà fare chiarezza su coloro che avrebbero beneficiato del vaccino anti-covid pur non rientrando tra le categorie a rischio e considerate paritarie in questa prima fase. Il caso è scoppiato dopo la pubblicazione del report della Fondazione Gimbe che Primonumero ha riferito in anteprima. Parliamo degli “imbucati del vaccino”, come li ha definiti il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

La questione approda in Consiglio regionale su iniziativa di Aida Romagnuolo, la consigliera di Fratelli d’Italia che oggi – 1 febbraio – ha depositato un’apposita interrogazione. L’esponente di maggioranza ed ex (si potrebbe dire) dissidente sospetta che alcuni politici regionali e amministratori locali siano tra i 947 beneficiari della dose.

“Sembrerebbe che ad usufruire nel Molise della somministrazione dei vaccini e, in questo momento non ne avevano diritto, tra i 947 beneficiari ci sarebbero stati anche alcuni noti politici a livello regionale ma anche qualche sindaco con i suoi amministratori e sempre con parenti, amici e compari”, la sua denuncia.

“Come consigliere regionale del Molise e soprattutto come cittadina molisana – ha continuato Romagnuolo – vogliamo, anzi pretendiamo sapere subito, nomi e cognomi di chi ha vergognosamente usufruito di un privilegio a discapito degli ammalati, degli anziani e degli aventi diritto in questa prima fase che nel Molise ne sono tantissimi”.

L’interrogazione è rivolta al governatore affinchè “l’Asrem fornisca tutte le dovute spiegazioni e documentazioni, anche in vista della seconda dose somministrata o ancora da somministrare agli stessi raccomandati”.

“Penso – ha concluso Romagnuolo – che bisognerà fare piena luce su questa oscura e vergognosa vicenda, con la speranza e l’auspicio, perché stenterei a crederci, che tra i non dovuti beneficiari non incappiamo nel solito furbetto che potrebbe annidarsi anche tra i banchi del Consiglio Regionale. Se ciò corrispondesse al vero, sarebbe l’ulteriore, l’ennesima sconfitta dei molisani”.