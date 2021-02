8 febbraio – Una vittima e leggero calo dei ricoveri. Crollo di tamponi e nuovi contagi

In Molise gli attualmente positivi sono 1.359 dopo una giornata con pochi nuovi contagi per via del crollo dei tamponi refertati. I decessi salgono invece a 304, mentre le persone ricoverate col Covid al Cardarelli sono 79. Il numero delle vaccinazioni fatte è di 13.725 su 16.145 dosi consegnate, per una percentuale dell’85%.

UNA DONNA MORTA IN CASA DI RIPOSO

Oltre a quello del 39enne di Campomarino, morto però ieri sera, il bollettino Asrem sull’emergenza coronavirus riporta un altro decesso, il numero 304 dall’inizio dell’epidemia: è una donna di 86 anni di Sant’Elena Sannita, morta nella Casa di riposo di Frosolone.

CARDARELLI, LIEVE CALO DEI RICOVERI: 4 PERSONE DIMESSE, +2 PAZIENTI IN INFETTIVE

La pressione sull’ospedale di Campobasso resta elevata, ma rispetto a ieri si registra un lieve calo del numero dei ricoveri. Quattro persone hanno lasciato il reparto di Malattie Infettive in cui erano state trasferite: un paziente di Campobasso, uno di Campodipietra, un degente di Montagano e uno di Montefalcone nel Sannio hanno lasciato il nosocomio e sono tornati a casa grazie ad un miglioramento delle loro condizioni di salute.

A fronte delle 4 dimissioni, sempre in Infettive si registrano due nuovi ingressi: il bollettino dell’Asrem riferisce del trasferimento in ospedale di un cittadino di San Martino in Pensilis e di un paziente di Larino. Attualmente in questo reparto sono ricoverati 69 degenti, mentre 10 persone si trovano intubate nel reparto di Terapia Intensiva. Qui il numero dei posti letto occupati è diminuito (da 11 a 10) dopo il decesso del giovane 39enne di Campomarino.

In totale sono 79 i pazienti ricoverati al Cardarelli.

CROLLA IL TASSO DI POSITIVITA’ (5,3%): 21 POSITIVI

La seconda settimana di febbraio inizia con una buona notizia, almeno sul fronte dei contagi: sono ‘solo’ 21 le nuove diagnosi di positività accertate sulla base dei 393 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Crolla il tasso di positività: se ieri si aggirava al 13%, oggi 8 febbraio è drasticamente calato al 5,3%. Tuttavia, incide su questo dato il basso numero di test molecolari eseguiti.

Il maggior numero di contagi si registra a Campobasso (6), due i nuovi casi a San Martino in Pensilis e Colle d’Anchise. Un positivo in più è stato rilevato invece nei seguenti centri: Agnone, Campodipietra, Campomarino, Fossalto, Larino, Lupara, Montorio nei Frentani, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo, Termoli e Venafro.

Sono 1.359 i molisani che attualmente hanno un’infezione da nuovo coronavirus, mentre sono 8972 i casi complessivamente rilevati dall’inizio dell’epidemia.

GUARITI OGGI OLTRE IL TRIPLO RISPETTO AI NUOVI CONTAGI

La buona notizia odierna è che il numero dei guariti è oltre il triplo rispetto a quello dei nuovi positivi. L’azienda sanitaria regionale del Molise riporta infatti 68 guarigioni, 12 delle quali a Campobasso e altrettante a Ripalimosani. Si segnalano anche 5 guariti a Frosolone e a Termoli.

I DATI NAZIONALI

Sono stati 7.970 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla base dei 144.270 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 5,5%. Ieri, con 11.641 contagi a fronte di 206.789 test, il tasso era del 5,6%. Le vittime oggi sono 370, risalite rispetto alle 270 di ieri.

In crescita il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: sono 36 in più (ieri -3). Purtroppo aumentano di 261 unità anche le persone ricoverate nei reparti ordinari (ieri -142).

