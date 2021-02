7 febbraio – Tasso di positività sopra il 13%, caos negli ospedali. Oggi 6 morti: c’è anche un 38enne di Campomarino, la vittima più giovane su 300

I casi attualmente positivi in Molise sono 1408 dei quali la stragrande maggioranza della provincia di Campobasso. 1162 contro i 245 della provincia di Isernia. I numeri più preoccupanti continuano ad arrivare dall’ospedale Cardarelli, sulla carta unico centro Hub preposto a trattare il covid anche se in realtà, con l’attuale scenario rappresentato da numerosi focolai specialmente in basso Molise, anche l’ospedale di Termoli è pienamente attivato sull’ emergenza legata al coronavirus. Sono 71 le persone ricoverate in malattie infettive e 11 nella terapia intensiva, Per un totale di 82 solo al Cardarelli.

Il numero dei decessi legati al virus ha sfondato quota 300 in Molise. Altre 6 persone hanno perso la vita nelle ultime ore, tutte in ospedale, tra i reparti di malattie infettive e quello di terapia intensiva. Complessivamente le vittime collegate al covid sono 303.

Il virus non concede tregua e oggi – 7 febbraio – provoca nuovi lutti e dolore nella nostra regione. Sono 6 le persone che sono spirate all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Due erano state intubate ed erano ricoverate nel reparto di Terapia Intensiva, ma le loro condizioni si sono aggravate: così si sono spenti due uomini, uno di 65 anni di Termoli e uno di 66 anni di Castelmauro. Due persone dunque non anziane.

Invece stavano combattendo contro il virus nel reparto di Malattie Infettive 3 degenti che oggi sono spirati: una donna di Campobasso di 87 anni e due anziani, uno di 86 anni di Palata e l’altro di 89 anni di Campomarino.

PERDE LA VITA UN 38ENNE DI CAMPOMARINO, PER IL COMUNE EPICENTRO DEL CONTAGIO E’ OTTAVA VITTIMA

Nel tardo pomeriggio ha perso la vita per gravissime complicazioni legate al covid un trentottenne di Campomarino. Si tratta di un giovane di origine albanese che stava combattendo contro una malattia che lo ha aggredito a più livelli, devastando gli organi. Era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli, dove sempre nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre 5 persone. Il numero complessivo dei decessi è di 303 vittime. Per Campomarino è un nuovo lutto, che si aggiunge agli 8 morti registrati finora nell’ambito della pandemia. Il trentottenne era padre di due bambini e lascia una compagna di 25 anni.

TASSO DI POSITIVITA’ SOPRA IL 13%, SOSPETTI SULLE VARIANTI DEL VIRUS IN BASSOMOLISE

14 a Campomarino, 17 a Termoli. Il basso Molise, che in questo momento è in procinto di diventare Zona Rossa con ordinanza del governatore Donato Toma, continua a registrare numeri di contagio alti. Oggi sono 84 le nuove diagnosi su 631 tamponi refertati e, come già accaduto negli ultimi giorni, è sulla costa e nell’hinterland che si muovono i principali focolai. Ci sono anche nuovi positivi a Larino (+ 4), Guglionesi (+ 5), ben 7 casi a Montemitro e 6 nuovi positivi a San Martino in Pensilis. Infine anche 3 a Santa Croce di Magliano, 1 caso a Bonefro. Uno scenario che restituisce la cifra di come l’intero Basso Molise sia ormai pienamente coinvolto dall’emergenza contagio, all’interno della quale il sospetto che ci siano varianti ad alta velocità di trasmissione comincia a essere sempre più fondato.

OSPEDALE CARDARELLI STRACOLMO: + 7 RICOVERI IN INFETTIVE, 2 PAZIENTI IN RIANIMAZIONE

Per quanto altro tempo il Cardarelli di Campobasso riuscirà a reggere l’urto delle nuove ospedalizzazioni? Anche oggi – 7 febbraio – è stato necessario ricoverare sette pazienti per dare loro un’adeguata assistenza sanitaria nel reparto extralarge di Malattie Infettive. Qui sono stati trasferiti sette degenti, di cui quattro provenienti da altrettante città del Basso Molise dove i focolai non si arrestano: si tratta di un cittadino di Campomarino, uno di Larino, una persona di Termoli e infine un paziente di San Martino in Pensilis.

Infine, ha avuto bisogno di un posto letto nel nosocomio campobassano anche un degente di San Massimo, paese dell’area matesina interessato da un cluster scoppiato nella località sciistica di Campitello Matese. Tra i ricoverati anche un cittadino di Cercemaggiore e uno di Trivento.

Il conto dei posti letto occupati da pazienti covid aumenta: ce ne sono 2 in più rispetto a ieri. Oggi dunque sono 82: 11 i degenti in Terapia Intensiva, 71 in Malattie Infettive. Un numero di ricoveri sempre più preoccupante che oggi ha costretto il presidente Toma a chiedere aiuto al Gemelli per attivare 10 posti letto di Area Medica.

Del resto, il Cardarelli è sull’orlo del collasso, i lavori per il padiglione covid inizieranno ad aprile e i moduli per la terapia intensiva che saranno installati all’esterno del nosocomio non sono stati ancora realizzati.

SI RICORRE ALL’AIUTO DEI PRIVATI

DECIMO CONTAGIO A SAN MASSIMO: E’ LEGATO AL CLUSTER CAMPITELLO

C’è preoccupazione a San Massimo, il paese di 818 abitanti dell’area matesina interessato da un focolaio scoppiato in un hotel della località sciistica di Campitello Matese. Nove i positivi accertati, ma oggi – 7 febbraio – il Comune ha reso noto un decimo caso di positività al coronavirus legato al cluster della struttura alberghiera chiusa per covid.

“Prudenza e senso di responsabilità, soprattutto adesso non possono mancare”, l’appello dell’amministrazione comunale.

In paese di recente sono stati sottoposti a tampone anche i bambini della scuola e per fortuna l’esito dei test è stato negativo.

31 PERSONE SUPERANO IL VIRUS: BEN 9 A CAMPOBASSO

L’incubo è finito per 31 persone che avevano contratto l’infezione da Sars-Cov-2 e che sono state dichiarate ufficialmente guarite dopo il tampone di verifica. Il maggior numero di guarigioni si registra a Campobasso: ben 9.

L’incubo è finito anche per 4 cittadini di Campomarino. Mentre tirano un sospiro di sollievo 2 persone rispettivamente a Isernia, Ripalimosani e Termoli.

Una guarigione è stata accertata anche nei seguenti comuni: Castelmauro, Ferrazzano, Fossalto, Frosolone, Lucito, Matrice, Montefalcone nel Sannio, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Riccia e Vinchiaturo.

I DATI NAZIONALI

Sono stati 11.641 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla base dei 206.789 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 5,6% (oggi in leggera crescita rispetto a ieri, +0,9%). In lieve calo le vittime che oggi sono 270, a fronte delle 385 di ieri. Le vittime ufficiali del Covid-19 in Italia salgono a 91.273, mentre i casi totali sono ora 2.636.738.

Infine in leggerissima diminuzione anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: sono 3 in meno (ieri -32). Calano di 142 unità le persone ricoverate nei reparti ordinari (ieri -167).

