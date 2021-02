5 febbraio – 78 casi su 788 tamponi, ancora alto il tasso. Termoli e Campomarino nella morsa del contagio. 12 pazienti in Rianimazione

UNA VITTIMA GIOVANE: 58ENNE DI CAMPOMARINO MORTA IN TERAPIA INTENSIVA

Una sola vittima, di 58 anni. È una donna e ha perso la vita in Terapia Intensiva. Residente a Campomarino, per la cittadina costiera bassomolisana è l’ottavo lutto causato dal Covid. Ieri i morti legati al virus erano stati due: un 65enne di Bonefro che si trovava in Terapia Intensiva e un 83enne di Toro in Malattie Infettive. Complessivamente le vittime salgono a 294.

78 CONTAGI SU 778 TEST, TASSO AL 9,9%. CAMPOMARINO +14, TERMOLI +19

Resta sotto assedio covid la costa molisana, dove anche oggi si registrano i numeri più alti del contagio. Su 788 tamponi processati nel laboratorio del Cardarelli e positivi emersi sono 78, 14 dei quali residenti a Campomarino e 19 a Termoli. La crescita degli attualmente positivi è di quasi 300 in 10 giorni (da 1029 del 26 gennaio a 1318 oggi), senza considerare tutti i casi sommersi, la maggior parte rappresentata da asintomatici. Ci sono nuovi contagi anche a Montenero di Bisaccia (+ 8), Petacciato (+4), mentre a Campobasso i nuovi positivi di oggi sono 8.

5 NUOVI RICOVERI E NESSUNA DIMISSIONE. 12 PAZIENTI IN RIANIMAZIONE

Il dato che balza agli occhi dal bollettino delle autorità sanitarie riferito alla giornata di oggi 5 febbraio 2021 è quello delle Terapie Intensive. Sono infatti ben 12 i pazienti intubati nel reparto salvavita del Cardarelli (3 persone sono state trasferite lì nelle ultime ore), mentre 66 nelle Malattie infettive, per un totale di 78 degenti con covid 19. Sono 5 i nuovi ricoveri odierni a fronte di nessuna dimissione. I pazienti che hanno fatto il loro ingresso in ospedale sono residenti a San Martino in Pensilis, Termoli, Pietracatella, Larino e Campomarino, che ha oltre 10 persone ricoverate. La pressione sull’ospedale di Campobasso, centro Hub per il trattamento del virus Sars COV 2, resta altissima.

57 PERSONE SUPERANO IL VIRUS: 10 A CAMPOMARINO

Sono 7173 i molisani che sono riusciti a battere il coronavirus. Oggi si registrano 57 guariti in più, secondo i dati del bollettino ufficiale.

Una buona notizia arriva da Campomarino, la zona rossa del Molise: sono di questa città dieci persone che si sono negativizzate. Possono tirare un sospiro di sollievo anche 5 termolesi e altrettanti campobassani.

Tre persone hanno sconfitto il coronavirus invece a Frosolone, Isernia, Montenero di Bisaccia. Invece due guarigioni sono state accertate a Busso, Larino, Sant’Elena Sannita e Trivento.

Infine il lungo elenco dei paesi che oggi registrano una guarigione: Acquaviva Collecroce, Bojano, Campochiaro, Casacalenda, Castelbottaccio, Castelmauro, Castelpetroso, Castropignano, Guglionesi, Macchia Valfortore, Maccchiagodena, Palata, pesche, Portocannone, Ripalimosani, Sant’Elia a Pianisi, Sessano, Spinete, Venafro e Vinchiaturo.

VACCINI, IMMUNIZZATI OLTRE 5.600 MOLISANI

L’aggiornamento odierno relativo alla campagna di vaccinazione contro il covid-19 in Molise, aggiornato al pomeriggio di venerdì 5 febbraio, riporta la cifra di 13.079 dosi somministrate nella nostra regione.

Di queste, 7433 sono prime dosi, mentre 5646 sono seconde dosi. Finora il Molise ha utilizzato solamente il vaccino della casa farmaceutica Pfizer-BioNTech, nonostante abbia ricevuto nei giorni scorsi le prime dosi del vaccino Moderna. Nei prossimi giorni sono invece attese ulteriori consegne, comprese le prime fiale del siero AstraZeneca.

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino del Ministero della Salute oggi sono stati rilevati 14.218 nuovi contagi sulla base di 270.507 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono state 377, mentre ieri erano state 422. Il tasso di positività è al 5,2%, mentre ieri, quando c’erano stati 13.659 contagi su 270.142 test, era del 5%.

Scendono nelle ultime 24 ore di 9 unità i pazienti in terapia intensiva (ieri +6), mentre diminuiscono invece di 168 unità i ricoveri Covid nei reparti ordinari (ieri -328).

È attivo il canale Telegram di Primonumero.it. Unisciti al nostro Canale per essere sempre aggiornato sulle news.