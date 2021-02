Il bollettino odierno della Azienda Sanitaria regionale del Molise per quanto riguarda l’emergenza coronavirus riporta 101 nuovi contagi a fronte di 867 tamponi refertati per un tasso di positività del 11,6%. Sono due le persone che oggi hanno perso la vita all’ospedale Cardarelli di Campobasso per le conseguenze dell’infezione da covid-19. Preoccupano i ricoveri che sono costantemente in numero alto, oggi ben 7 a fronte di soltanto 3 dimissioni. I guariti sono invece 33.

DUE VITTIME IN OSPEDALE, TOTALE A 293

Sono due le vittime del Covid-19 nelle ultime 24 ore in Molise. Un dato in leggero calo rispetto agli ultimi 3 giorni quando le vittime sono state sempre tra le 5 e le 6. Oggi sono morte due persone ricoverate al Cardarelli: si tratta di un 65enne di Bonefro che si trovava in Terapia Intensiva e di un 83enne di Toro. Quest’ultimo era in Malattie Infettive quando il suo cuore ha smesso di battere. Le vittime in Molise dall’inizio dell’emergenza salgono dunque a 293.

7 NUOVI RICOVERI E 3 DIMISSIONI. AL CARDARELLI 75 PAZIENTI COVID

Sono alti anche oggi i numeri delle nuove ospedalizzazioni al Cardarelli di pazienti affetti da Covid-19. 7 i nuovi ingressi, tutti in Infettive dove attualmente si contano ben 65 posti letto occupati. Oggi sono stati trasferiti nel reparto Covid pazienti provenienti da Termoli (in 2 casi), Campobasso, Ripalimosani, Frosolone, Larino e Campomarino. Come si vede prosegue senza sosta il trasferimento di pazienti dalle cittadine del Basso Molise in questo momento più colpite dal contagio.

Buone notizie per tre pazienti dimessi dallo stesso reparto: degenti di Monacilioni, Campobasso e Fossalto.

In Terapia Intensiva, in condizioni più critiche, ci sono invece ben 10 pazienti.

101 CONTAGI SU 867 TEST, TASSO ALL’11.6%. CAMPOMARINO +31

Sono molto alti i dati dei contagi nelle ultime 24 ore in Molise, e continua ad impennarsi il dato dei positivi di Campomarino in modo particolare. Il tasso di positività anche oggi è alto, sebbene inferiore rispetto a ieri quando superava il 13%, perché pari a 11.6%.

I numeri più alti, ancora una volta, a Campomarino (+31), Campobasso (+14) e Termoli (+9). Sono queste le tre cittadine che da giorni registrano la maggior quantità di diagnosi di Sars-Cov-2. Molto più indietro ci sono i 4 contagi di Isernia, così come Montaquila ed Ururi. 3 invece i nuovi casi a Colletorto e Portocannone. In diversi altri paesi si rilevano 1 o 2 casi di positività. Gli attualmente positivi in Molise salgono a quasi 1300 (1298). Gli attualmente positivi salgono a 1.298.

OGGI 33 GUARITI

Sono in totale 33 le persone che risultano guarite dal virus Sars-Cov2. Ben 9 di questi sono cittadini residenti a Campomarino. Negativi al tampone di controllo anche sei persone di Campobasso, 3 quelle di Termoli e due di Macchiagodena.

Un guarito, rispettivamente per i comuni di Baranello, Bojano, Campolieto, Castelmauro, Colle d’Anchise, Ferrazzano, Forlì del Sannio, Fossalto, Guardiaregia, Isernia, Matrice, Palata e Riccia. Il totale dei guariti è 7.116.

VACCINI, IMMUNIZZATI 5MILA MOLISANI

I DATI NAZIONALI

Secondo il bollettino del Ministero della Salute oggi sono stati rilevati 13.659 nuovi contagi sulla base di 270.142 test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono state 422, mentre ieri erano state 477, e oggi si è superata la spaventosa soglia di 90mila dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è al 5%, mentre ieri, quando c’erano stati 13.189 contagi su 279.307 test, era del 4.7% circa.

Salgono nelle ultime 24 ore di 6 unità i pazienti in terapia intensiva (ieri -69), diminuiscono invece di 328 unità i ricoveri Covid nei reparti ordinari (ieri -246).

