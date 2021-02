13 febbraio – 2 vittime e 7 ricoveri. I positivi sono 112, quasi 50 tra Termoli e Campobasso

Oggi in Molise 112 nuovi casi a fronte di 1271 tamponi (tasso di positività all’8.8%) e 2 vittime. Ieri c’erano stati 73 contagi su 880 test (8.3%) e i morti erano stati 2.

COVID, LE VITTIME MOLISANE SONO 318. 2 NUOVI DECESSI, IL PRIMO AL GEMELLI

Il covid continua a provocare lutto e dolore nella nostra regione dove oggi si sono spenti due pazienti: il primo era ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, aveva 86 anni ed era di Campomarino, il primo centro del Basso Molise dichiarato zona rossa e che conta circa 15 vittime per Covid, molte negli ultimi giorni.

Il secondo decesso è quello di un uomo di 73 anni di Campobasso: era ricoverato al Gemelli Molise spa da alcuni giorni a causa di alcune patologie di cui soffriva. Poi ha sviluppato la covid e questa mattina il suo cuore ha smesso di battere.

Il tragico bilancio della vittime molisane provocate dal virus sale così a 318.

RICOVERI ANCORA ALTI, +7 CON 3 DIMISSIONI

Ci sono 7 nuove ospedalizzazioni al Cardarelli di pazienti con Covid-19. Sono stati portati in Malattie Infettive degenti di San Martino in Pensilis, Bojano, Montemitro, Termoli, Morrone del Sannio e Colle d”Anchise. Una persona di Montemitro è invece stata intubata in Terapia Intensiva. Hanno lasciato l’ospedale (reparto Infettivi) tre persone, provenienti da Campobasso, Termoli e Bojano. Dunque allo stato attuale al Cardarelli sono ricoverati in 78: 69 in Malattie infettive e 9 in Rianimazione.

112 POSITIVI, 28 A TERMOLI E 18 A CAMPOBASSO. SCEMA CONTAGIO A CAMPOMARINO

Alto il numero di nuove diagnosi: a ben 112 persone nelle ultime 24 ore in Molise è stata accertata (con tampone molecolare) l’infezione da Sars-Cov-2. I test sono stati processati in gran numero, 1271. Il tasso di positività odierno è leggermente superiore a quello registrato ieri, comunque sotto il 9%. Oggi spiccano le 28 positività rilevate a Termoli, comune in cui non accenna a diminuire la crescita di contagi. Poi ci sono ben 18 casi a Campobasso. A seguire 6 casi a Isernia, Montemitro e Santa Croce di Magliano. Invece a Campomarino (comune zona rossa) si è rilevata un’unica positività. I guariti invece sono complessivamente 66: spicca il dato di Palata (14). 8 i guariti a Termoli e 6 rispettivamente a Campobasso, Campomarino e Sant’Elia a Pianisi.

MONTECILFONE, SERVIZIO ‘PRENOTOPERTE’ PER GLI ULTRA 80ENNI CHE DEVONO FARE IL VACCINO

VACCINI: OLTRE 15MILA DOSI IN MOLISE E 3 MLN IN ITALIA

L’aggiornamento sulla campagna vaccinale in Molise riporta oggi (ultimo aggiornamento disponibile) la cifra di 15.110 dosi somministrate nella nostra regione. Pari a circa il 76% delle dosi finora ricevute.

In Italia invece si è intorno alla soglia di 3 milioni di somministrazioni. Gli italiani che hanno ricevuto anche la seconda dose sono circa 1 milione e 300mila.

I DATI NAZIONALI

Sono 13.532 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla base di 290.534 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 4,7% circa. Dati simili quelli di ieri, quando con 13.908 contagi a fronte di 305.619 test il tasso era pari al 4.5%. Le vittime oggi sono 311, mentre ieri erano poche di più (316).

È andata appena meglio sul fronte delle ospedalizzazioni. In calo di 33 unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (ieri -31). Scendono invece di 236 unità le persone ricoverate nei reparti ordinari (ieri -206).

