12 febbraio – 2 morti e 9 ricoveri. Lieve flessione dei contagi, a Termoli presto uno screening

73 contagi su 880 tamponi (tasso sceso all’8.3%). Due le vittime, ben 9 i nuovi ricoveri. Ieri in Molise erano stati rilevati 107 nuovi casi su 994 tamponi (tasso di positività al 10,8%) e 2 decessi.

2 DECESSI, UNO IN CARCERE E UNO IN AREA GRIGIA. NESSUNO AL CARDARELLI

Dopo settimane, non ci sono decessi all’ospedale Cardarelli di Campobasso, centro preposto al trattamento del covid in regione. I due morti delle ultime 24 ore riguardano ore riguardano la casa circondariale di Larino, dove un detenuto di nazionalità albanese residente a Campomarino di 57 anni ha perso la vita due ore dopo essere stato dimesso dal reparto di malattie infettive ha perso la vita due ore dopo essere stato dimesso dal reparto di malattie infettive, e una donna di 84 anni di Termoli. La signora era stata portata all’ospedale San Timoteo per un aggravamento delle condizioni ed era in attesa di essere trasferita nell’ospedale di Campobasso, dove tuttavia i posti letto sono difficili da reperire in considerazione dell’elevato numero di pazienti covid ricoverati. (A oggi sono 74). Durante la notte la donna è spirata. Qualche giorno fa, sempre al San Timoteo, aveva perso la vita un 82enne di San Martino in Pensilis anche lui in attesa di venire accompagnato al Cardarelli. Il bilancio complessivo delle vittime sale a 316.

DI NUOVO IN AUMENTO I RICOVERI: OGGI 9 INGRESSI IN MALATTIE INFETTIVE

Il carico sull’ospedale Cardarelli di Campobasso torna a salire. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti ben 9 nuovi ingressi nel reparto di Malattie infettive del nosocomio campobassano. Si tratta di due pazienti di Termoli, due di Campobasso e due di San Martino in Pensilis oltre a uno di Larino, uno di Santa Croce di Magliano e uno di San Polo Matese.

Ci sono anche due trasferimenti, uno da Malattie infettive a Terapia intensiva per peggioramento di un paziente di Colle d’Anchise, e l’altro con percorso inverso dalla Rianimazione a infettive che riguarda un paziente campobassano.

Sei invece le persone che sono state dimesse dall’ospedale: sono pazienti di Campomarino, Termoli, Petacciato, San Martino in Pensilis, Campobasso e Cercemaggiore.

Attualmente le persone ricoverate all’ospedale Cardarelli con covid-19 risultano essere 74, secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano dell’Asrem. Di queste, 66 sono in Malattie infettive e 8 in Terapia intensiva.

I DATI NAZIONALI

Sono 13.908 i contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute sulla base di 305.619 test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati, con un tasso di positività del 4,5% circa. Ieri, con 15.146 contagi a fronte di 292.533 test, il tasso era leggermente superiore, pari a quasi 5,1%. Le vittime oggi sono 316, mentre ieri erano 391.

In calo di 31 unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva (ieri -2). Scendono invece di 206 unità le persone ricoverate nei reparti ordinari (ieri -338).

