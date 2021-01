Il report settimanale

Numeri simili a quelli della settimana precedente per quanto riguarda i vari indicatori dell'epidemia. I nuovi casi sono 360 in 7 giorni. Lontana dunque per ora la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti che per il Molise farebbe scattare la 'zona rossa'. Ma la diffusione non si arresta e, anzi, tocca tante piccole comunità finora risparmiate dal virus. Il bilancio della prima settimana di vaccinazione