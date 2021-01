VENERDI’ 15 Quello che sta per iniziare è un lungo fine settimana gelato: alla vigilia del weekend avremo cieli coperti su tutto il Molise al mattino e poi la neve in montagna ma anche a quote collinari. La perturbazione colpirà gran parte del Molise centrale, capoluogo compreso, a causa di un brusco abbassamento delle temperature legato all’irruzione di venti freddi che arrivano dalla Russia. I fiocchi arriveranno fino al basso Molise (monti frentani) mentre sulla costa non sono previste schiarite neppure durante la notte. Gelide sferzate di vento amplificheranno la sensazione di freddo e la colonnina scenderà ancora più giù domani.

SABATO 16 Da coperto a poco nuvoloso con deboli nevicate sparse: inizia così questo sabato segnato da un calo pauroso delle temperature: oggi avremo una media compresa tra 0 e meno 2, insomma, un vero effetto Siberia sul Molise che sarà catapultato in un vortice ghiacciato in cui toccheremo anche i meno 11 grazi in alto Molise durante la notte. In questo sabato fatto di nuvole e irregolari nevicate vedremo i fiocchi fino alla costa adriatica (prevista neve a Montenero di Bisaccia e su buona parte del basso Molise).

DOMENICA 17 Torna a splendere il sole che riporterà su la colonnina di mercurio dopo quello che è stato un vero e proprio tracollo termico nelle ultime 48 ore. Per questa domenica avremo ampie schiarite mattutine, più nubi nel pomeriggio e qualche debole pioggia serale nel venafrano. Altrove il tempo sarà più asciutto ma continueremo a battere i denti.