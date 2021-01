I vaccini dell’americana Moderna sono arrivati ieri, 12 gennaio, in Italia e presto arriveranno in Molise.

Ad annunciarlo lo stesso Presidente Donato Toma che precisa che “dovremmo essere fra i primi a poter vaccinare i nostri anziani”. Questo perché, come spiegato dallo stesso Commissario Domenico Arcuri, le prime 47mila dosi di vaccino Moderna, arrivate ieri all’Istituto superiore di Sanità, saranno distribuite alle regioni dando priorità a quelle con più alto numero di abitanti sopra gli 80 anni. In un primo momento si era parlato di priorità a regioni più virtuose nella somministrazione, poi la virata su quelle con maggior presenza di anziani ultra ottantenni.

L’Iss stesso ha fatto sapere inoltre che, nei prossimi giorni, inizierà la distribuzione mediante mezzi di trasporto di Poste Italiane e si darà appunto priorità alle regioni che hanno un maggior numero di abitanti over 80.

Il Molise come noto ha una popolazione molto anziana. Queste le parole di Toma: “Se questo è il criterio scelto dall’Iss nella distribuzione del vaccino saremo vigili nel chiederne l’applicazione al Molise, in quanto siamo fra le prime regioni italiane che presentano un alto grado di invecchiamento della popolazione. Da parte nostra, ci faremo trovare pronti affinché, una volta pervenute le dosi di vaccino Moderna, siano da subito somministrate alla nostra popolazione anziana”.

Al momento in dotazione alle singole regioni resta il vaccino Pfizer-BioNtech, il primo approvato dall’Agenzia Europea del Farmaco. Ma è questione di poche ore e anche il vaccino prodotto dall’americana Moderna (il secondo approvato dall’Ema) sarà a disposizione nel nostro Paese. Entro la fine di febbraio l’Italia riceverà 764mila dosi dall’azienda statunitense, che si andranno ad aggiungere a quelle garantite da Pfizer (470mila a settimana) e a quelle di AstraZeneca, se l’Agenzia europea per i medicinali darà il via libera, previsto per fine gennaio. A differenza di Pfizer, Moderna spedirà le dosi ogni due settimane: dopo le prime 47mila, ne sono previste per la settimana del 25 gennaio 66mila, per quella dell’8 febbraio 163mila e per quella del 22 febbraio 488mila.

Intanto in Molise vanno avanti le vaccinazioni negli ospedali e nelle strutture residenziali per anziani: fino a ieri sera le dosi somministrate erano 4.124 su un totale di 7.850. La percentuale è dunque del 52,5%.