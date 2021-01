Ultimo giorno in Molise per il prefetto Federico, il saluto del presidente della Provincia

Ultimo giorno in Molise per il prefetto di Campobasso Maria Guia Federico che, dopo un incarico di quattro anni nella nostra regione, andrà in pensione.

Al primo inquilino del Palazzo di Governo del capoluogo ha rivolto un saluto il presidente della provincia Francesco Roberti: “Al Prefetto Maria Guia Federico giunga il mio più sentito ringraziamento e dell’intera amministrazione provinciale di Campobasso per il contributo e il grande impegno apportato al nostro territorio in quattro anni di servizio, in virtù dell’esperienza che già aveva maturato nella sua lunga carriera professionale. Ha dimostrato competenza, disponibilità al confronto e al dialogo con i vertici istituzionali”.

“È intercorso, infatti, un rapporto di sincera collaborazione per il bene del nostro territorio e della collettività”, si legge ancora nel messaggio di Roberti.

“Abbiamo lavorato col Prefetto Maria Federico Guia, nell’ultimo anno di emergenza sanitaria, in estrema sinergia e unità di intenti. I rapporti istituzionali sono stati all’insegna della reciproca stima e cooperazione”.