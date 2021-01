Ultimo giorno di consultazioni, parlamentari molisani esprimono sostegno a Conte

A Roma è il terzo e ultimo giorno di consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il centrodestra unito e la delegazione pentastellata sono stati a colloquio con il capo dello Stato. Al quale il M5s non ha chiuso all’ipotesi di un nuovo governo anche con Italia Viva a patto che sia guidato da Giuseppe Conte.

Sostegno al premier dimissionario è arrivato dai parlamentari molisani Antonio Federico e Fabrizio Ortis che hanno auspicato una rapida risoluzione della crisi di Governo.

“Il MoVimento 5 Stelle – la riflessione del senatore – ha a cuore solo ed esclusivamente l’interesse del popolo italiano e del Paese in questo momento critico. Per questo abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di superare questa crisi nel modo più rapido e indolore possibile, ovvero ridando slancio e unità all’azione politica del governo Conte con un rinnovato e rafforzato sostegno parlamentare basato su un patto di fine legislatura. Chi in questo momento fomenta divisioni non sta pensando al bene del Paese”.

Il deputato molisano Antonio Federico ha indicato quelle che sono le priorità per un Paese “in sofferenza a livello sanitario, economico e sociale”. Quindi, ha scritto in un post pubblicato su Facebook, “mai come in questo momento c’è bisogno di unità”.

A suo dire “basta mettere da parte i personalismi e lavorare esclusivamente sulle esigenze della comunità. Con questa convinzione il MoVimento 5 Stelle è disponibile a confrontarsi con chi intenda dare risposte concrete nell’interesse del Paese, con spirito collaborativo, e si è espresso per un Governo politico che parta dalle forze di maggioranza che hanno lavorato in questo anno e mezzo, da rilanciare con un patto di legislatura chiaro davanti ai cittadini, patto da rispettare con lealtà”.

Quindi il sostegno a Giuseppe Conte: “Per noi l’unica persona in grado di condurre con serietà ed efficacia il Paese attraverso questo periodo di difficoltà è Giuseppe Conte che ha dimostrato senso di equilibrio, capacità decisionale e spirito di sintesi.

Per questo non è stato e non sarà il MoVimento 5 Stelle a dichiarare la fine dell’esperienza di Conte al governo del Paese.

Dobbiamo e vogliamo invece parlare dei temi, delle soluzioni per il Paese, partendo dai punti di convergenza e non puntando sulle divisioni politiche o ideologiche, perché serve stabilità.

Ad ogni modo confidiamo nel Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che sta guidando anche questa fase estremamente delicata con l’equilibrio e la saggezza che da sempre lo contraddistinguono”.