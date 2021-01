La notizia era nell’aria e si attendeva soltanto l’ufficialità: la partita tra il Campobasso e la Recanatese in programma domenica 10 gennaio a Selvapiana è stata rinviata a data da destinarsi. Il motivo risiede nel fatto che la società marchigiana è alle prese con il covid da alcune settimane e non ne esce ancora.

Dunque, secondo rinvio per i rossoblù dopo quello di circa due mesi fa della gara in casa della Cynthialbalonga, che tra l’altro non trova ancora collocazione nel calendario dei recuperi. Una situazione che si ripete e si ripeterà ancora, considerando che si è ancora in piena pandemia.

È chiaro che i Lupi avrebbero preferito giocare subito per ritrovare la via della vittoria dopo il pareggio-beffa di Vasto. Ma non sarà possibile. Se ne parlerà domenica 17 gennaio, quando la squadra di Mirko Cudini sarà ospite del Tolentino. Quella successiva si tornerà invece a giocare in casa contro il Real Giulianova. In mezzo (mercoledì 20 gennaio), forse, troverà posto la sfida all’Albalonga.

foto SS Campobasso Calcio