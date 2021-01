Insegnava alla scuola d’inglese British di Campobasso da un paio di anni il docente madrelingua d’inglese trovato senza vita nelle sua abitazione. L’uomo, di cui si sa ancora pochissimo, viveva solo nel capoluogo e aveva appena 42 anni. La porta d’ingresso del suo appartamento, in via Zurlo, è stata forzata dai carabinieri allertati dai colleghi dell’insegnante dopo che, questa mattina 7 dicembre, non si era presentato come al solito alla British school che ha sede in via Scardocchia.

Senza risposta tutte le telefonate, il suo cellulare squillava a vuoto. Da qui la segnalazione e, nel primo pomeriggio, l’amara scoperta da parte degli uomini del Nucleo operativo di Campobasso che hanno rinvenuto il corpo esanime.

Inutili i tentativi di soccorso: all’arrivo dei militari non c’era già più nulla da fare. L’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un arresto cardiocircolatorio. Ora si attende di capire se il sostituto procuratore Santosuosso disporrà l’autopsia.

Intanto in città la notizia ha suscitato molto sconcerto e dolore: una vita spezzata così in fretta e all’improvviso è qualcosa che lascia sempre senza parole. Il 42enne inglese era apprezzato sia dai colleghi di lavoro che dai suoi allievi ai quali si dedicava con impegno e passione.