Trenta positivi in Chirurgia, il focolaio del Cardarelli raddoppia. Il primario chiede la chiusura del reparto

4 giorni fa i positivi nel reparto di chirurgia dell’ospedale Cardarelli erano 15. Oggi, 8 gennaio 2021, se ne contano 30. Una situazione preoccupante, ammette il primario Giuseppe Cecere che ha chiesto formalmente alla Asrem la chiusura temporanea del reparto. “Tra pazienti e personale viaggiamo su numeri importanti, sono oltre 30 i positivi” spiega a Primonumero il medico, che non nasconde la criticità dovuta alla facilità di contagio in un reparto come chirurgia che da tempo, in periodo covid e in un presidio ospedaliero misto, vede l’accorpamento con urologia e inoltre conta pazienti di Medicina appoggiati nella stessa corsia.

Finora però le autorità sanitarie non hanno disposto alcuna chiusura nonostante i numeri del cluster non siano trascurabili. Si è in attesa di altri tamponi sia su pazienti ricoverati che su medici, infermieri e operatori socio-sanitari dell’ospedale di Campobasso, unico centro Hub preposto a trattare il covid che sta funzionando come ospedale misto, con tutti i rischi del caso.

Sulla vicenda c’è già una denuncia presentata dal figlio di una donna che si è recato in Questura per segnalare come la madre, allettata nel reparto di chirurgia, abbia contratto il covid in ospedale come dimostrerebbe il tampone molecolare negativo fatto al momento del ricovero. Il primario ha nuovamente sollecitato ieri sera il direttore sanitario Virginia Scafarto a prendere provvedimenti quantomeno per una chiusura temporanea che possa anche fungere da tutela legale nei confronti dei medici, che rischiano una raffica di esposti denuncia in questa situazione.