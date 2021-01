Treni pieni per la ripartenza dopo vacanze. Polizia controlla i passeggeri diretti a nord

Al completo i convogli ferroviari diretti al nord da Termoli, principale stazione molisana che questa mattina si presentava così.

Decine di persone in attesa sui binari per salire sul Frecciabianca o sull’intercity con destinazione Milano, Bologna, Ancona e le principali città della tratta adriatica dove oggi rientrano studenti fuori sede, docenti molisani in servizio presso altre regioni e in generale lavoratori. Intensi i controlli messi a punto dalla Prefettura attraverso le forze dell’ordine.

A Termoli impegnata la polizia nella verifica delle motivazioni di rientro dei passeggeri, che sono stati sottoposti a un controllo accurato prima che i treni lasciassero la stazione.