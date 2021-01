Un uomo di 57 anni è morto questa mattina 13 gennaio mentre si trovava in campagna, a Guglionesi, nella zona tdi contrada Valle di Gioia.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, G.R. le sue iniziali, sarebbe stato travolto dalla sua auto che lo avrebbe colpito mentre lui si trovava a pochi metri dal veicolo, a causa di una mancanza o di un malfunzionamento dei freni. In sostanza il mezzo si sarebbe avviato lungo una discesa e l’uomo, nel tentativo di fermarlo, sarebbe rimasto schiacciato dalla sua Opel Agila. Inutile l’arrivo del 118 che ha trovato il 57enne già morto.

Al vaglio dei Carabinieri della locale stazione la dinamica del tragico incidente. La zona in cui è avvenuto il fatto si trova in aperta campagna ma a poca distanza dal centro abitato, a diverse centinaia di metri dall’ingresso di Guglionesi per chi arriva da Termoli.

Si tratta di un appezzamento posto su una ripida salita e questo potrebbe spiegare, almeno in parte, quanto accaduto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Termoli, impegnati a liberare la vittima rimasta schiacciata dal veicolo.

In paese la notizia si è diffusa immediatamente accompagnata da sconcerto e un grande dolore. Incredulità per la perdita di un padre di famiglia, avvenuta durante un’azione che l’uomo aveva compiuto centinaia di volte, cioè chiudere la sbarra della proprietà. Infatti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe fermato e sceso dall’auto per chiudere la sbarra e tornare in paese, quando la Opel Agila si è messa in moto all’indietro, schiacciandolo. L’uomo, che di professione faceva il carpentiere, era padre di due figli.

Il mezzo è ora custodito all’interno della piccola masseria e probabilmente verrà sequestrato. Le verifiche hanno riguardato l’impianto dei freni.

