I familiari, preoccupati, hanno lanciato l’allarme non vedendolo rientrare a casa. Il corpo senza vita di Cristofaro Carrino, 56 anni, è stato ritrovato a poca distanza da un albero, in contrada Valle Cupa a Frosolone. L’uomo è morto in campagna, dove si era recato per tagliare la legna.

Inutili i soccorsi del personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza inviata dal 118 e che ha potuto solo constatare il decesso del 56enne.

Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco e i Carabinieri cosa abbia provocato la sua morte.

La notizia della tragedia non ci ha messo molto ad arrivare in paese lasciando sgomenti quanti conoscevano Cristofaro. Un dolore immenso per la famiglia dell’uomo, ma hanno espresso il loro cordoglio anche tanti concittadini ancora più sconcertati alla luce del difficile momento che sta vivendo Frosolone alla luce dell’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus.

“Il nostro cordoglio giunga alla famiglia del nostro caro concittadino Cristoforo. In questo triste giorno sappiate che il nostro affetto è accanto a voi. Riposa in pace”, il messaggio del sindaco Felice Ianiro.

Domani si svolgeranno i funerali secondo le limitazioni attualmente in vigore per limitare il contagio.