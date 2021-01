Tombolata social, il paese gioca “a distanza” ma insieme in diretta facebook

Idea semplice, sicuramente inevitabile in epoca di distanziamento, divieto di assembrarsi e radunarsi, ma efficacissima per chiudere le “strane” festività natalizie di quest’anno all’insegna del gioco più tradizionale che ci sia: la tombola. I ragazzi dell’associazione Nuova Guglionesi hanno promosso la tombolata social, che ha conquistato l’interesse dei cittadini arrivando a contare oltre 230 iscritti che questo pomeriggio, alle 17 in punto, si sono dati appuntamento su facebook per le estrazioni dei numeri, affidate a un presentatore sui generis, Luigi Pollice, attore della compagnia Dialettanti che si è presentato sulla scena con un improbabile paio di occhiali e l’inconfondibile dialetto guglionesano a scandire la “smorfia” dei numeri estratti.

Con lui gli organizzatori Giovanni Ruberto e Domenico Vignale e il ventaglio di regali messi a disposizione dagli sponsor locali: bar, pizzerie, parrucchieri, negozi, attività agroalimentari e commerciali.

Diverse le estrazioni cui l’associazione ha dato vita, intrattenendo per oltre due ore il “pubblico” collegato ognuno da casa sua, che ha interagito attraverso lo spazio dei commenti sulla pagina facebook dedicata. Ogni giocatore ha ricevuto al momento dell’iscrizione una cartella virtuale, inserita in un sistema informatico che ha permesso di controllare cinquine e tombole in maniera sicura e perfino ordinata.

Unanime l’apprezzamento per una iniziativa che ha rallegrato il pomeriggio della Befana in un momento segnato dal divieto di uscire e incontrarsi, segnando un momento di unità per la comunità guglionesana. In fondo, non è questo lo scopo della tombola, in presenza o a distanza che sia?